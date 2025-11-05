'Динамо' прошло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА, добыв победу в ответном матче

Киевское "Динамо" U19 уверенно прошло шведскую "Броммапойкарну" во 2-м раунде "Шляху чемпионів" Юнацької Ліги УЄФА. Команда Игоря Костюка победила на выезде 2:1 и прошла дальше по сумме двух матчей (первая игра – 3:1).

С первых минут киевляне контролировали игру и уже в дебюте открыли счет: Андрейко точно пробил в угол после прохода Гродзинского. Хозяева отвечали ударами, но голкипер Вячеслав Суркис выручил коллег по обороне, а Люсин имел шанс сделать 2:0, но попал в штангу.

После перерыва "Динамо" продолжило давить и снова создавало моменты, однако Гродзинский и Андрейко не реализовали выходы к воротам. Лишь Иваськив завершил атаку точным ударом в дальний угол и сделал счет 2:0.

"Броммапойкарна" сумела отыграть один мяч на 89 минуте после прострела и скидки головой, но на большее хозяев не хватило. Украинская команда уверенно удержала преимущество и довела матч до победы.

В следующем раунде юные динамовцы встретятся со шотландским "Хіберніаном", который ранее прошел "Корріку 2" из Косово. Первый матч пройдет в Киеве 26 ноября, ответный состоится 10 ноября в Шотландии.

