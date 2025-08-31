"Динамо" пропустило первым, но перевернуло матч и добыло разгромную победу в УПЛ. Видео
Киевское "Динамо" в четвертом туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге уверенно победило житомирское "Полесье" со счетом 4:1. Команда Александра Шовковского допустила осечку в начале встречи, но затем полностью перехватила инициативу и не оставила сопернику шансов.
Гости открыли счет уже на 7-й минуте после розыгрыша аута: Гуцуляк скинул мяч головой, и Йосефи отправил его в сетку.
Однако радость "Полесья" была недолгой. На 19-й минуте вратарь Кудрик грубо ошибся в своей штрафной, подарив мяч Герреро, и форвард "Динамо" без проблем сравнял счет.
Спустя десять минут Волошин заработал пенальти, который уверенно реализовал Буяльский.
Еще до перерыва киевляне забили третий: быстрый проход Волошина по флангу завершился точной передачей на Буяльского, и капитан оформил дубль.
Во втором тайме "Динамо" продолжало доминировать. На 50-й минуте Караваев вывел Волошина на ударную позицию, и молодой полузащитник довел счет до 4:1.
"Полесье" пыталось оживить игру заменами и контролировало мяч на чужой половине, но реальной угрозы воротам Нещерета создать не сумело.
Таким образом, "Динамо" уверенно взяло три очка, а Волошин и Буяльский стали главными героями матча. "Бело-синие" со стопроцентным результатом после 4-х туров продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ.
