'Динамо' пропустило первым, но перевернуло матч и добыло разгромную победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в четвертом туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге уверенно победило житомирское "Полесье" со счетом 4:1. Команда Александра Шовковского допустила осечку в начале встречи, но затем полностью перехватила инициативу и не оставила сопернику шансов.

Гости открыли счет уже на 7-й минуте после розыгрыша аута: Гуцуляк скинул мяч головой, и Йосефи отправил его в сетку.

Однако радость "Полесья" была недолгой. На 19-й минуте вратарь Кудрик грубо ошибся в своей штрафной, подарив мяч Герреро, и форвард "Динамо" без проблем сравнял счет.

Спустя десять минут Волошин заработал пенальти, который уверенно реализовал Буяльский.

Еще до перерыва киевляне забили третий: быстрый проход Волошина по флангу завершился точной передачей на Буяльского, и капитан оформил дубль.

Во втором тайме "Динамо" продолжало доминировать. На 50-й минуте Караваев вывел Волошина на ударную позицию, и молодой полузащитник довел счет до 4:1.

"Полесье" пыталось оживить игру заменами и контролировало мяч на чужой половине, но реальной угрозы воротам Нещерета создать не сумело.

Таким образом, "Динамо" уверенно взяло три очка, а Волошин и Буяльский стали главными героями матча. "Бело-синие" со стопроцентным результатом после 4-х туров продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ.

