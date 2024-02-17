'Динамо' победило 20-кратного чемпиона Молдовы перед возвращением в Украину. Видео

Киевское "Динамо" победой завершило подготовительные сборы в Турции. Подопечные Александра Шовковского на поле Kaya Palazzo stadium со счетом 2:0 обыграли 20-кратного чемпиона Молдовы "Шериф" из Тирасполя.

Все основные события состоялись во втором тайме. На 58-й минуте Ванат обыграл голкипера Силича, с острого угла откатил мяч в центр Буяльскому, и Виталий почти с линии штрафной отправил мяч в ворота – 1:0.

После этого темп игры упал. Все попытки киевских футболистов увеличить счет натыкались на плотную оборону молдаван.

Такое продолжалось до 80-й минуте, когда "бело-синим" наконец-то удалось прорвать защиту "Шерифа". Вивчаренко протянул мяч с чужой половины поля левым флангом, сделал передачу в центр штрафной, где Буяльский подыграл Волошину, и тот сильным ударом отправил мяч в угол – 2:0.

"Динамо" – "Шериф" – 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

"Динамо" (стартовый состав): Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

Свой следующий матч "Динамо" проведет уже в Премьер-лиге Украины: 25 февраля против "Металлиста"-1925.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля "Динамо" не смогло добыть победу в спарринге на тренировочных сборах в Турции перед стартом второй части сезона. Киевляне сыграли вничью с командой высшего дивизиона чемпионата Молдовы "Петрокуб" из Хинчешти – 1:1.

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