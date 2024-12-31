'Динамо' готовит шокирующий трансфер экс-игрока 'Шахтера' – СМИ

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов может продолжить карьеру в киевском "Динамо". Президент столичного клуба Игорь Суркис якобы заинтересован в приглашении 33-летнего центрального защитника из-за проблемной игры команды в обороне в первой половине сезона.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал "White Blue Team | Динамо Київ", назвав этот инсайд шокирующим. По данным источника, Суркис уже связался с Кривцовым и попытался уговорить его вернуться в Украину после того, как воспитанник запорожского "Металлурга" провел два года в американском "Интере" из Майями.

Сергей взял время на раздумья. Футболист находится в статусе свободного агента, а о предложениях со стороны других клубов ничего неизвестно.

Кривцов выступал в составе "Шахтера" на протяжении 12 сезонов. Он сыграл за "оранжево-черных" 213 матчей, из которых 37 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы. За "горняков" футболист отличился 13 раз. Также в его активе 32 игре за сборную Украины.

"Динамо" на зимний перерыв ушло лидером Премьер-лиги, однако провально выступило в Лиге Европы, проиграв все шесть матчей. В январе киевлян ждут игры с турецким "Галатасараем" и латвийским РФШ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в заключительном матче 2024 года обыграло ривненский "Верес" и увеличило отрыв от донецкого "Шахтера" в Премьер-лиге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!