День с Саноном и Липовым: эксклюзивный влог со сборной Украины. Видео

Мужская сборная Украины заняла первое место в группе пре-квалификации чемпионата мира-2027, одержав три победы в четырех матчах группы D. В заключительном матче отборочного турнира наша команда в Братиславе победила сборную Словакии.

Видео дня

На следующем этапе европейской квалификации к ЧМ-2027 наша сборная сыграет в группе А с Испанией, Грузией и Данией, которая в пре-квалификации заняла второе место в группе D.

Первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдет с 27 ноября 2025 года по 5 июля 2026 года (по два матча в каждом из трех запланированных международных окон).

А пока смотрите эксклюзивный влог из расположения национальной команды – главными героями выпуска стали Иссуф Санон и Александр Липовый:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!