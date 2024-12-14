ЧМ-2026. Календарь сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат мира. Расписание матчей

13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира–2026 в европейской зоне. Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками станут Франция или Хорватия (победитель четвертьфинала Лиги наций), а также Исландия и Азербайджан.

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Первый поединок отбора состоится 5 сентября 2025 года на домашнем поле против Франции или Хорватии. Далее украинцам предстоит выезд в Баку 9 сентября на матч с Азербайджаном, а спустя месяц, 10 октября, они встретятся с Исландией на ее территории. Заключительные игры группового этапа запланированы на ноябрь: Украина примет Исландию 16 ноября, а перед этим, 13 ноября, сыграет на выезде против Франции либо Хорватии.

Календарь сборной Украины по футболу в отборе ЧМ-2026

05.09.2025. 21:45. Украина – Франция / Хорватия

09.09.2025. 19:00. Азербайджан – Украина

10.10.2025. 21:45. Исландия – Украина

13.10.2025. 21:45. Украина – Азербайджан

13.11.2025. 21:45. Франция / Хорватия – Украина

16.11.2025. 19:00. Украина – Исландия

В прошлом отборочном цикле на ЧМ-2022 сборная Украины показала достойный результат, заняв второе место в своей группе, но уступила место на турнире после поражения от Уэльса в плей-офф. Тем не менее, команда продемонстрировала стабильную игру, не проиграв ни одного матча в групповом этапе.

Текущий сезон также можно считать успешным для украинцев: сборная заняла второе место в группе отбора к Евро-2024, что обеспечило прямую путевку на турнир. Особенно запомнились победы над Северной Македонией и ничья с Италией.

Чемпионат мира–2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, впервые собрав 48 сборных.

Как сообщал OBOZ.UA, во время трансляции жеребьевки ЧМ-2026 ФИФА показала карту Европы без украинского Крыма. Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальную ноту протеста в адрес Международной федерации футбола и Европейского футбольного союза после этого инцидента

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