Чемпионка ОИ нашла нелепое объяснение отстранению России. Ей ответили про Украину

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Юлия Ступак пожаловалась, что недопуск россиян к международным соревнованиям — это проявление "нелюбви к её народу". Такое объяснение вызвало бурную реакцию у российских болельщиков: они напомнили лыжнице, кто именно начал войну против Украины.

В интервью шведскому телеканалу SVT титулованная лыжница назвала решение FIS "нечестным" и "политическим". "Многие страны находятся в конфликтах, но при этом выступают. Это политика двойных стандартов. Возможно, это даже нелюбовь конкретно к моему народу", — заявила спортсменка. Она добавила, что хочет завершить карьеру на международной арене и "должна потерпеть".

После этих слов в сети разгорелась дискуссия. Один из россиян написал: "Она права, в мире действительно много конфликтов, но настоящая война, где одна страна хочет полностью завоевать земли другой, сейчас одна. И, увы, участвует в ней "мой народ", как выразилась Ступак".

Другие комментаторы были еще жестче. "А почему вдруг твой народ кто-то может не любить? Не натворил ли он чего?" — язвительно спросил пользователь. "Про нелюбовь ко всему народу говорят те, кто кормится с руки власти. Тьфу", — добавил другой.

Некоторые посмеялись над риторикой лыжницы. "К депутатству готовится", — пошутил один комментатор. А пользовательница подытожила: "Как стала единороской — сразу заговорила о своём народе. Мерзость".

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Ступак заявила, что выступление спортсменов России на международных стартов под нейтральным статусом является унижением.

Для справки: Юлия Сергеевна Ступак (в девичестве Белорукова) родилась 21 января 1995 года в Сосногорске (Республика Коми). Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный "бронзовый" призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и трёхкратный призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России, капитан Вооружённых сил РФ.

