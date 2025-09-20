Чемпионка Англии споткнулась перед самым финишем, тяжело приземлилась головой вперед и разрыдалась на ЧМ по легкой атлетике. Видео

Британская легкоатлетка Абигейл Пауэлл разрыдалась после сильного падения в первом виде семиборья на чемпионате мира в Токио. 22-летняя звезда из Уэльса тяжело упала во время последнего прыжка через 110-метровый барьер.

Поуэлл, показавшая до сезона личный рекорд 12,94 секунды, шла на третье месте перед заключительным барьером, но неудача произошла в самом конце.

Находясь на четвертой дорожке, она не смогла перепрыгнуть барьер на нужную дистанцию, из-за чего её левая нога задела его верхнюю планку. Падение было настолько сильным, что спортсменка ударилась сильно головой о трек. Уже на земле Абигейл переползла через финишную черту.

Когда она в слезах поднялась, организаторы предложили ей медицинскую помощь, но легкоатлетка отказалась, продолжив выступать в семиборье.

Несмотря такой драматичный финиш, Поуэлл установила личный рекорд в прыжке в высоту. На момент публикации новости соревнования в этой дисциплине еще идут. Абигейл Поуэлл после 5 видов идет на 15-м месте из 24 участников.

Для справки: Абигейл Поуэлл (род. 14 января 2003 года, Честер) — британская легкоатлетка, многоборка. Начала заниматься лёгкой атлетикой в 8 лет и в юниорском возрасте побила рекорд Британии до 17 лет в семиборье.

Выступает за клуб Trafford AC. В январе 2024 года стала чемпионкой Англии в помещении в пятиборье, установив рекорд страны на дистанции 800 м. В 2025 году выиграла национальный чемпионат Великобритании на 60 м с барьерами и установила личные рекорды в прыжке в длину, беге на 100 м с барьерами и в семиборье.

