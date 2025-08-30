Чемпиона Украины, сбежавшего из страны, официально наказали за мошенничество на первенстве Испании по шахматам

Международная федерация шахмат вынесла окончательный вердикт по делу Кирилла Шевченко. 22-летнего экс-чемпиона Украины, выступающего за Румынию, лишили звания гроссмейстера и дисквалифицировали за использование запрещённых приёмов на чемпионате Испании.

Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине FIDE единогласно отклонила жалобу шахматиста и удовлетворила встречную апелляцию комиссии Fair Play. В результате наказание стало более жёстким: трёхлетний запрет на участие во всех официальных турнирах под эгидой федерации, один из которых условный, а также аннулирование титула гроссмейстера.

Решение вступило в силу с момента публикации. Срок дисквалификации продлится с 19 октября 2024 года до 18 октября 2026-го, при этом условная часть наказания будет действовать ещё год, до октября 2027-го.

Сам инцидент произошёл во втором туре испанского первенства. Арбитры заметили, что Шевченко подозрительно часто покидает игровую залу, а затем в туалете нашли мобильный телефон с запиской "Не трогать! Телефон оставлен, чтобы хозяин мог ответить на него ночью".

Почерк совпал с его записями в турнирных бланках, а уборщица рассказала, что похожее устройство находили и раньше. После обнаружения телефона Шевченко несколько раз подходил к закрытой кабинке, но отрицал причастность. Позднее он признал факт нарушения и согласился сотрудничать с комиссией.

В FIDE заявили, что намерены и дальше жёстко пресекать любые проявления мошенничества на топ-уровне. По словам зампреда правления Даны Рейзниеце, честная игра является "негласным фундаментом шахмат" и необходимым условием доверия к спорту.

Киевлянин Кирилл Шевченко стал гроссмейстером в 14 лет и 9 месяцев. В 2021 году он выиграл командный чемпионат Европы в составе сборной Украины, а также занял первое место на престижном блиц-турнире Lindores Abbey, опередив таких шахматистов, как Фабиано Каруана и Арджун Эригайси.

В 2023 году он сменил гражданство и начал представлять Румынию. По состоянию на 15 октября 2024 года занимал 69-е место в мировом рейтинге.

