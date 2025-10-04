Чемпион Суперлиги добыл непростую победу в Черкассах

Чемпион Суперлиги Днепр несмотря на непростой календарь на старте выиграл второй матч из двух в Черкассах. Подопечные Владимира Коваля уверенно обыграли Харьковских Соколов со счетом 74:67.

Видео дня

Старт матча выдался не слишком результативным – обе команды сделали ставку на игру в обороне, не давая много свободного пространства сопернику. Первым к такой игре привык Днепр, который с помощью в первую очередь точных дальних бросков ушел в отрыв – 18:7.

В концовке первой десятиминутки Харьковские Соколы выровняли игру, а второй несколько раз подбирались к сопернику на расстояние одной атаки. Правда, Днепр удержал преимущество и свел в ничью четверть.

После большого перерыва, который затянулся из-за воздушной тревоги, Днепр лучше вошел в игру, снова вернул себе двузначное преимущество и в дальнейшем контролировал ход игры. Лишь под конец последняя попытка харьковской команды спастись позволила команде сократить до 4 очков отставание, но опытные игроки Днепра не упустили победу.

Самым результативным в матче стал Максим Закурдаев с 23 очками, у Харьковских Соколов лучшим стал Вадим Заплотинский с 19 очками.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Харьковские Соколы — Днепр 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19)

Харьковские Соколы: Никита Безима 1 + 8 подборов, Климов 16, Клебан 0, Хохоник 8, Максим Безима 2 – старт; Заплотинский 19 + 5 подборов, Мартынов 7, Никитин 6 + 5 подборов, Соловьев 5, Шавгаров 3, Чевердин 0

Днепр: Виллиамсон 4+5 подборов+5 передач, Тимофеенко 14+8 подборов, Конев 3+5 передач, Закурдаев 23+5 передач, Горобченко 13+6 подборов – старт; Дубоненко 6, Бондарчук 5, Загреба 4, Сорочан 2, Колдомасов 0, Дружелюбов 0