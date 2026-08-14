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Чемпион ОИ из РФ назвал допинг беспределом "исключительно против России"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Васильев высказался о допинговом скандале
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал эпичный бред о том, что российские спортсмены стали заложниками мирового допингового заговора. Бывший биатлонист, комментируя возвращение фигуристки Камилы Валиевой после четырехлетней дисквалификации, назвал дело агрессией против РФ.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что спортсменов из страны-агрессорки якобы несправедливо лишили завоеванных медалей, которые им обязаны вернуть.

Россию изолировали от мирового спорта.
Российская фигуристка Камила Валиева на ОИ-2022

"Там же просто был беспредел. Сейчас уже все понимают, что так называемый допинговый кейс был направлен исключительно против России. Это была подготовка к тому, чтобы начать против России вот такую агрессию. Конечно, остаются и те русофобы, которым палец покажи, они будут кричать: "Россия во всем виновата". Но нужно набраться терпения, а затем обязательно следует бороться за возвращение медали. Не сомневаюсь в этом", – сказал Васильев.

Отметим, что после Олимпиады-2014 была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014.

Дмитрий Васильев
Потери олимпийских медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало новое расследование в отношении России в апреле нынешнего года.

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допинговый скандал
Редакционная политика