Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал эпичный бред о том, что российские спортсмены стали заложниками мирового допингового заговора. Бывший биатлонист, комментируя возвращение фигуристки Камилы Валиевой после четырехлетней дисквалификации, назвал дело агрессией против РФ.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что спортсменов из страны-агрессорки якобы несправедливо лишили завоеванных медалей, которые им обязаны вернуть.

"Там же просто был беспредел. Сейчас уже все понимают, что так называемый допинговый кейс был направлен исключительно против России. Это была подготовка к тому, чтобы начать против России вот такую агрессию. Конечно, остаются и те русофобы, которым палец покажи, они будут кричать: "Россия во всем виновата". Но нужно набраться терпения, а затем обязательно следует бороться за возвращение медали. Не сомневаюсь в этом", – сказал Васильев.

Отметим, что после Олимпиады-2014 была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала в том числе ФСБ. По итогам расследования, россияне лишились трех золотых и 11 наград в целом, а также первенства в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало новое расследование в отношении России в апреле нынешнего года.

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