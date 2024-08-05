'Был страх': украинский вице-чемпион Олимпиады-2024 поделился эмоциями от выигрыша медали

Украинский гимнаст Илья Ковтун признался, что нервничал перед стартом турнира на параллельных брусьях на Олимпийских игр в Париже. Наш соотечественник был вынужден открывать соревнования, которые в итоге завершились тем, что 20-летний уроженец Черкасс добыл "серебро".

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Об этом Ковтун заявил в интервью журналистам, передает корреспондентка OBOZ.UA с места событий. По словам нашего спортсмена, ему нужно было исполнить всю программу максимально чисто, так как результатов других участников турнира еще не было, а он задавал тон соревнованиям.

"Относительно выполнения комбинации можно было немного лучше, но медаль есть, поэтому я доволен. И тренер доволен. Поскольку я выступал первым, то немного был страх из-за того, что нужно было выйти первым и сделать свой максимум. Только из-за этого. Я вышел, сделал, что мог, и сейчас видим этот результат. Не очень волновался, ведь я сделал все, что мог, и сегодня, и на Олимпийских играх в частности, я выложился настолько, насколько мог, а дальше уже будет, что будет", – сказал Ковтун.

Он также добавил, что ориентируется на ОИ-2028. "Со всеми можно бороться, потому что это спорт – здесь много эмоций, стресса, переживаний. Да, китаец очень хорошо делает свою работу, он стал и в Токио олимпийским чемпионом на брусьях, и здесь. Посмотрим, что будет в Лос-Анджелесе, будем стараться", – подчеркнул гимнаст.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа украинские спортсмены взяли сразу три медали Олимпийских игр 2024 года.

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