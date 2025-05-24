Болгарскую чемпионку мира по художественной гимнастике настигла карма за поездку на турнир в Москву

Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева добивается аннулирования болгарского паспорта у 17-летней Эльвиры Краснобаевой. Поводом стало её участие в турнире в Москве под болгарским флагом — несмотря на то, что ранее спортсменка публично объявила о получении гражданства Армении.

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Раева подчеркнула, что Краснобаева не имеет права представлять Болгарию, и назвала ситуацию странной, отметив, что соревнования в России проходят вне рамок Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация уже направила обращения в FIG и Российскую федерацию, чтобы прояснить статус спортсменки.

"Мы пока не уверены, может ли она участвовать, но в любом случае она не имеет права выступать за Болгарию. Я и наш совет директоров хотим, чтобы у нее отобрали болгарский паспорт, — цитирует Раеву BNT.

Эльвира Краснобаева родилась в Санкт-Петербурге и с 2014 года проживает в Болгарии. В 2021 году она получила болгарское гражданство и до осени 2024 года выступала за сборную Болгарии. В октябре армянские СМИ сообщили, что семья Краснобаевой переехала в Армению по семейным причинам, и спортсменка намерена продолжить карьеру там.

Краснобаева — чемпионка Европы в командном первенстве и бронзовый призёр в упражнении с лентой на ЧЕ-2024. Также она побеждала и становилась призёром на юниорских чемпионатах мира и Европы. В Болгарии она тренировалась в варненском клубе "Грация" и считалась одной из самых перспективных гимнасток страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 14-летняя художественная гимнастка, ранее представлявшая Россию, официально перешла в сборную Израиля. Спортсменка обладает лицензией Международной федерации гимнастики (FIG) сможет выступать за новую страну на международных соревнованиях до 26 февраля 2027 года, пишет ТАСС.

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