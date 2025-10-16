Как вы знаете, в регламенте розыгрыша Кубка Украины-2025/2026 внесены изменения. Напомню, какие именно.

- Победители каждого раунда определяются по результатам одного матча.

- Все игры проходят на стадионах команд низших дивизионов.

- Используется слепой жребий.

- Если основное время матча победителя не определило, дополнительное не назначается.

- Победителя сразу после основного времени определяют в серии послематчевых пенальти.

- На первом этапе розыгрыша Кубка выясняют отношения победители региональных турниров.

- На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 команд Украинской Премьер-лиги. Четыре участника евротурниров – "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье" – выступления в Кубке начинали с 1/16 финала.

68 команд, из них 21 – любительская, представители всех уровней украинского футбола, стали участниками розыгрыша Кубка Украины.

Первыми отношения выяснили 16 команд региональных ассоциаций в квалификационном раунде, восемь из них прошли в 1/32 финала. На стадии 1/32 финала соревновались восемь победителей квалификационного раунда, 32 команды ПФЛ (по 16 представителей Первой и Второй лиг), четыре представителя аматорского футбола и 12 клубов Украинской Премьер-лиги.

Выбыли из кубкового турнира

Без неожиданностей на этом кубковом этапе не обошлось. Например, в следующих матчах :

"Локомотив" (Киев) – "Колос" (Коваливка) – 2:2 (серия пенальти – 4:2);

"Левый Берег" (Киев) – "Кудровка" (Черниговская область) – 0:0 (серия пенальти – 3:0);

"Черноморец" (Одесса) – "Заря" (Луганск) – 2:1;

"Агротех" (Тышковка Кировоградской области) – "Эпицентр" (Каменец-Подольский) – 1:1 (серия пенальти – 7:6)

В 1/16 финала прошли 11 команд УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Александрия", "Полесье", "Карпаты", "Кривбасс", "Рух", ЛНЗ, "Верес", "Полтава", "Металлист 1925". в Также в жеребьевке 1/16 финала приняли участие команди Первой и Второй лиг, а также аматорские коллективы.

Матчи этого этапа были сыграны в конце сентября. Соперником "Динамо" была "Александрия" – серебряный призер прошлого сезона. Результат этого матча – 2:1 в пользу киевлян.

Действующий обладатель Кубка Украины, донецкий "Шахтер", встретился в Буче под Киевом с любительской командой "Полесье" (Ставки", Житомирская область). Результат этой игры – 1:0.

Криворожский "Кривбасс" в серии послематчевых пенальти победил клуб Первой лиги – ФК "Чернигов". Но борьбу за кубковый трофей в 1/8 финала продолжит проигравший. Дело в том, что непродолжительное время в составе "Кривбасса" на поле находилось восемь легионеров – по регламенту же их может быть только семь. В итоге криворожскому клубу было засчитано техническое поражение, а руководство "Кривбасса" извинилось перед своими болельщиками.

Среди других результатов стоит отметить разгромное поражение житомирского "Полесья" от "Руха" во Львове – 0:3, победу столичного "Локомотива" над ровенским "Вересом" – 1:0, успех аматорского "Агротеха" в поединке с одесским "Черноморцем" - 1:1 (серия пенальти – 5:3) и минимальную победу черновицкой "Буковины" над львовскими "Карпатами" – 1:0.

Напомню, что в коллекции "Шахтера" 15 Кубков Украины. "Динамо" 13 раз было обладателем этого трофея. В сезоне-2024/2025 в финальном матче розыгрыша Кубка, а проходил он в Житомире, дончане в серии послематчевых пенальти были удачливее киевлян – 6:5.

28 октября нас вновь ожидает кубковое противостояние между "Динамо" и "Шахтером" – на этот раз уже на стадии 1/8 финала. В других парах данной стадии между собой сыграют:

"Агробизнес" – "Металлист 1925"

"Агротех" – "Феникс-Мариуполь"

"Буковина" – "Нива" (Тернополь)

"Виктория" – "Ингулец"

ЛНЗ – "Рух"

"Локомотив" – "Нива" (Винница)

"Чернигов" – "Лесное"