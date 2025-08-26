Бегал полминуты с криками по студии. Британский комментатор 'сошел с ума' после гола 'Ливерпуля' на 90+10-й минуте. Видео

Британский эксперт Sky Sports Джейми Каррагер устроил эмоциональное шоу прямо в студии после драматичной победы "Ливерпуля" над "Ньюкаслом". Бывший защитник мерсисайдцев почти полминуты носился по павильону с криками, празднуя решающий мяч своей команды.

Видео дня

В матче 2-го тура АПЛ "красные" вырвали победу со счётом 3:2. Главным героем встречи стал 16-летний дебютант Рио Нгумоха, который вышел на поле на 90+6-й минуте при равном счёте и всего через четыре минуты отправил мяч в ворота соперника.

Юный вингер стал четвертым самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги (16 лет, 11 месяцев и 27 дней) после Джеймса Вона, Уэйна Руни и Джеймса Милнера.

Голы за "Ливерпуль" также забили Райан Гравенберх и Юго Экитикэ, а у "Ньюкасла" отличились Бруну Гимараеш и Фола Осула. Хозяева завершали матч вдесятером после удаления Энтони Гордона в компенсированное время первого тайма.

Фантастическая развязка, принесшая "Ливерпулю" три очка, вызвала бурю эмоций не только у болельщиков, но и у легенды клуба Каррагера, который не смог сдержать восторг в прямом эфире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!