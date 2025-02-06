Анчелотти выпустил украинского голкипера и тот протащил 'Реал' в полуфинал Кубка Испании. Видео

В матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на выезде обыграл "Леганес" со счетом 3:2 и вышел в полуфинал. Победный мяч в компенсированное время забил Гонсало Гарсия, а украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин несколько раз спас свою команду от верного гола.

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Гости уверенно начали встречу и уже на 18-й минуте открыли счет – Лука Модрич воспользовался свободным пространством в штрафной и пробил точно по центру ворот. На 25-й минуте преимущество "Реала" удвоил Эндрик, отправив мяч низом в сетку после удара из пределов штрафной.

Однако "Леганес" не сдавался и сумел отыграть один мяч еще до перерыва. На 39-й минуте Хуан Крус реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Во втором тайме хозяева сравняли счет – тот же Крус забил на 59-й минуте после точного удара в нижний угол.

Развязка наступила в компенсированное время. Брахим Диас совершил великолепный проход и навесил в штрафную, где Гонсало Гарсия головой отправил мяч в правый угол ворот, поставив точку в матче.

Лунин провел выдающийся матч, став одним из главных героев встречи. Украинец совершил несколько потрясающих сейва, в каждом из таймов, обеспечив "Реалу" выход в полуфинал.

На 5-й минуте Оскар Родригес бил со штрафного, но Андрей в блестящем прыжке вытащил мяч из верхнего угла ворот.

На 84-й минуте Дани Раба переиграл защиту и нанес удар с края штрафной. Андрей Лунин поздно увидел мяч, но смог ему помешать залететь в нижний правый угол, отправив на угловой.

Наш соотечественник продемонстрировал уверенность, реакцию и надежность, доказав свою важность для команды. Испанское издание Marca высоко оценила действия украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января главный конкурент Лунина Тибо Куртуа опозорился в 20-м туре чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. В матче против "Лас-Пальмаса" бельгиец пропустил гол уже на 26-й секунде.

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