Африканская сборная установила мировой рекорд в отборе ЧМ-2026, превзойдя Испанию и Германию

Сборная Марокко по футболу обыграла команду Конго в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Валида Реграги на своем поле одержали минимальную победу 1:0 благодаря точному удару форварду стамбульскому "Фенербахче" Юссефа Эн-Нессери на 63-й минуте.

По подсчетам Reuters, благодаря этому команда установила новый мировой рекорд по длительности победой серии. На счету африканской сборной теперь 16 победных матчей. В последний раз "атласные львы" не смогли выиграть в марте 2024 года, когда сыграли нулевою ничью с командой Мавритании.

Марокканцы после этого одержали семь побед подряд в отборе к ЧМ-2026, выиграли три товарищеских матча и шесть раз были сильнее соперников в квалификации к Кубку африканских наций.

Таким образом, представители Африки побили рекорд Испании, которая с июня 2008 года по июнь 2009-го выиграла 15 поединков подряд. Также аналогичного показателя достигли немецкие футболисты в 2010-2012 годах.

Отметим, что Марокко досрочно квалифицировалось на мундиаль в США, Канаде и Мексике. На минувшем мировом первенстве сборная этой страны сенсационно заняла четвертое место.

