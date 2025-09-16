6 главных игр недели. Что смотреть в 1-м туре группы Лиги чемпионов

Сегодня начинается групповой этап уже 71-го розыгрыша Лиги чемпионов. Прошлый год показал, что обновление в виде Этапа лиги было классным решением от УЕФА, добавив интриги и важности каждому матчу. Так какие игры из сразу 18 выбрать для просмотра на этой неделе? OBOZ.UA составил перечень 6 лучших матчей и анонсирует главные детали каждого.

Видео дня

"ПСЖ" - "Аталанта": 26-й матч ЛЧ для Забарного

Позиции в чемпионате: 1 место Лиги 1 - 7 место Серии А

Очные встречи: 1 (1-0-0)

Последняя игра: 2:1, четвертьфинал 19/20

Лучший клуб прошлого года, победитель Лиги чемпионов впервые в истории, набор самых дорогих футболистов мира, обладатель требла... "ПСЖ", кажется, получил худший расклад на группу. Начнется он с "Аталанты". Последний раз команды пересекались в ковидном плей-офф ЛЧ, французы закамбечили за 3 минуты добавленного времени. С той команды остался только Маркиньос, тогда как у итальянцев до сих пор играет Белланова, Джимсити и Пашалич. Для нас эта игра интересна Забарным, который несколько лет собирал опыт в Англии и теперь в Париже возвращается к еврокубкам. Это будет 26-й матч защитника в ЛЧ и есть все шансы сделать его сухим, ибо даже против аутсайдеров бергамаски на старте сезона сыпятся.

"Манчестер Сити" - "Наполи": большое возвращение в Англию

Позиции в чемпионате: 8 место АПЛ - 1 место Серии А

Очные встречи: 4 (2-1-1)

Последняя игра: 4:2, групповой этап 16/17

В этом матче собрано все то, что мы так любим в международных играх. Чемпион Италии "Наполи", где начинается второй год для Конте, вновь возглавляет Серию А, но идёт без Распадори и Осимхена. С другой стороны "Манчестер Сити", который на фоне победы над "МЮ" мог бы выглядеть угрозой. Но сейчас английский гранд - середняк, его новички ещё под настройкой, а защита скучала без Гвардиолы. И объединяет эти команды не прошлый опыт, а Кевин де Брюйне, для которого возвращение в Манчестер произошло быстрее, чем он хотел бы. Это одна из самых интересных пар первого этапа тура, где не только громкие имена, но и драма у каждой из команд. Тем более, главные действующие лица - Кевин и Холанд - уже в топовой форме.

"Бенфика" - "Карабах": двойной украинский удар

Позиции в чемпионате: 4 место португальской Примейры - 7 место азербайджанской Премьер-лиги

Очные встречи: первая встреча

Сегодняшний вечер - украшение для украинцев, потому что гарантированно будут играть сразу 2 наших футболиста. В составе "Бенфики" ворота будет защищать Трубин, тогда как в центре поля ожидается стартовый дебют Судакова. Фактор голкипера решающий, потому что руководство обороной позволило пройти отбор на ноль. Орлы действительно сильны в защите, им хорошо удается прессинговать и забирать мяч, но надо добавить в атаке. Судаков должен стать вспомогательным фактором, потому что в соперниках "Карабах". У чемпиона Азербайджана это 12-й подряд еврокубковый сезон и первая в истории "Бенфика". Павлидис настраивается на успешный домашний матч, а коуч Бруну Лаже только и говорит, что надо быть еще более агрессивными и качественно бороться за каждый клочок поля. С таким подбором исполнителей мы ждем не только сухой матч, но и разгром.

"Бавария" - "Челси": кто первым прервёт выигрышную серию?

Позиции в чемпионате: 1 место Бундеслиги - 5 место АПЛ

Очные встречи: 5 (3-0-2)

Последняя игра: 4:1, плей-офф 19/20

Этот матч - самый громкий на старте ЛЧ. Команды с трофеями (у лондонцев еще и доминирование на Клубном ЧМ) разыграют финал 2012-го года и впервые встретятся на групповом этапе. У "Баварии" абсолютное преимущество домашнего поля: беспроигрышная групповая серия длится с 2013-го (34 игры)! Но и "Челси" умело издевается над разными немцами, выиграв 11 последних матчей в группе. Лидеры обеих команд в великолепной форме: Педру сделал 2+3 в АПЛ, в Бундеслиге Кейн стреляет 5+3. Довольно принципиальный матч с привкусом мести не только за финал, есть и драма футболистов, ведь Николас Джексон таки перебрался в Мюнхен и сможет подсказать все слабые стороны Марески. Словом, завтрашняя игра заслуживает параллельного просмотра с каталонцами.

"Тоттенхэм" - "Вильярреал": две новые силы ЛЧ

Позиции в чемпионате: 3 место АПЛ - 5 место Ла Лиги

Очные встречи: первая встреча

Неожиданная на первый взгляд топовая пара на самом деле оправдана. С приходом Франка, "Тоттенхэм" стал еще сильнее, чем в статусе победителя Лиги Европы. Команда идет в топе АПЛ, переиграв "МанСити", а Ришарлисон и Джонсон возглавили новую атаку. Противостоять им будет "Вильярреал", где прекрасно стартовали Бьюкенен и Пепе. Цифры говорят, что шпоры дороже желтых в три раза, но мы уже видели, что расценки в футболе ничего не решают. Англичане сконцентрированы в защите, испанцы давят в последней трети, а еще обе команды предпочитают комбинационный футбол. Именно такой матч следует ждать и сегодня.

"Ливерпуль" - "Атлетико": когда победа не гарантирована обоим

Позиции в чемпионате: 1 место АПЛ - 11 место Ла Лиги

Очные встречи: 6 (2-2-2)

Последняя игра: 2:0, групповой этап 21/22

УЕФА решила, что этот матч тоже надо поставить в один день и один временной слот с "ПСЖ" и "Баварией". И игра проблемная для обеих команд: лидерство "Ливерпуля" в Англии под критикой из-за едва добытых результатов, тогда как "Атлетико" находится в шаге от подвала Ла Лиги, едва выиграв матч в минувшие выходные. Что касается ЛЧ, то это уже их 3 встреча за последние 5 лет в элите. В последнее время группа счастливая для мерсисайдцев - много забивают и мало пропускают. Но и матрасники 15 из 16 игр завершали как минимум с одним голом. Добавим в эту игру вопросы к тренерам, ведь Слоту надо комбинировать всех своих новичков для важных очков, а Симеоне может не досчитаться на поле Альвареса. Кажется, что в этой игре будет только один мяч и он все будет решать.