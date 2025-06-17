18-летняя китаянка с ростом 226 см дебютировала за сборную. Видео того, что она делает с соперницами, стало вирусным в сети

Китаянка Чжан Цзыю дебютировала за баскетбольную сборную U-18, а видео её игры с соперниками быстро стало вирусным в сети. 18-летняя спортсменка, чей рост достигает рекордных 226 сантиметров, впервые вышла на паркет против женской сборной Боснии и Герцеговины.

Видео дня

Чжан полностью доминировала: соперницы не могли справиться с её высотой и техникой, что привело к разгромным победам китайской команды со счётом 101:55 и 124:57.

Менее чем за сутки ролики в игрой Чжан собрали сотни тысяч просмотров в интернете.

Для справки: Чжан Цзыю — китайская баскетболистка, которую называют самой высокой спортсменкой в истории этого вида спорта.

Она родилась 2 мая 2007 года в семье профессиональных баскетболистов — отец ростом 213 см, мать 198 см, при этом мать выступала за сборную Китая. Уже в начальной школе Чжан заметно выделялась среди сверстников: в первом классе она была ростом 160 см, а к средней школе переросла отметку в два метра.

Известность к ней пришла в 2021 году, когда в интернете разошлось видео с её игрой в финале юношеского чемпионата Китая (до 15 лет). В той встрече Чжан набрала 42 очка, сделала 25 подборов и 6 блок-шотов, став главной героиней матча и принеся команде победу. Её превосходство над соперницами было очевидным — баскетболистки соперника едва доставали ей до локтя.

В следующем сезоне она вновь помогла команде завоевать чемпионский титул. В среднем за турнир Чжан набирала почти 35 очков за игру, а в финале её результат составил 62 очка — 79% всех командных баллов.

В 2024 году Чжан впервые сыграла за сборную Китая до 18 лет на Кубке Азии. Там она стала самым ценным игроком турнира, набирая в среднем по 35 очков за матч. В матче против Японии она установила рекорд турнира — 44 очка. Несмотря на её выдачные выступления, сборная Китая уступила в финале Австралии.

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