17-летний футболист 'Барселоны' установил рекорд столетия

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль стал первым футболистом до 18 лет, совершивший наиболее количество результативных действий в XXI веке. 17-летний игрок отличился двумя голевыми передачами в матче 4-го тура Ла Лиги против "Вальядолида".

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На 24-й минуте Ямаль помог Роберту Левандовски сделать счет 2:0, а на 72-й минуте ассистировал Рафинье (5:0). Итоговый счет встречи 7:0.

В активе Ямаля 14 результативных действий, в 42 матчах чемпионата Испании: забил 6 мячей и сделал 8 ассистов. Таким образом Ламин опередил Бояна Кркича (10 голов + 3 передачи).

20 августа 2023 года Ламин Ямаль впервые попал в стартовый состав "Барселоны" на игру чемпионата Испании против "Кадиса" (2:0), в возрасте 16 лет и 38 дней став самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, начавшим матч с первых минут.

С того времени за основную команду провел 55 поединков в сине-гранатовой футболке, отметившись 8 голами и 13 результативными передачами во всех турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, гол Ямаля в ворота сборной Франции был признан УЕФА самым красивым на чемпионате Европы по футболу. Ямаль, забив в полуфинале, стал самым молодым автором забитого мяча в финальной стадии Евро в возрасте 16 лет и 362 дней.

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