140-кг боец ММА вышел в ринг против двух девушек. Видео боя собрало 3.5 млн просмотров за сутки

Видео, со скандального боя по смешанным единоборствам (ММА) в Румынии стало вирусным в сети. Само мероприятие случилось в конце мая 2024 года, но 14 ноября кадры оттуда обрели новую жизнь в интернет. За сутки ролик собрал более 3.5 млн просмотров

Видео дня

На вечере MMA RXF 46 мужчина по прозвищу "Перверсу из Тыргу-Окна" одержал победу сразу над двумя женщинами — Беатрис Унгуряну (Беттишор) и Роксана Țуțу. Поединок длился около пяти минут, за которые женщины получили десятки ударов, а бой завершился доминирующей победой Перверсу.

Беатрис Унгуряну (Беттишор) — опытная MMA‑боец, регулярно участвующая в боях контактных видов спорта, а Роксана Țуțу известна по шоу "Дом любви" и до этого боя никогда не выходила в ринг.

Поединок проходил в обычной клетке MMA, но из-за необычного формата — мужчина против двух женщин одновременно — вызвал волну критики. Во время боя Perversu активно атаковал обеих участниц ударами руками и ногами. Женщины пытались защищаться, но по итогам боя Perversu вышел победителем.

После поединка Roxana заявила, что получила серьезные повреждения, включая опухшие губы и нос, а Bettyshor рассказала, что испытывала силу ударов "его 140кг" и ощущала значительное давление во время боя. Обе женщины отметили, что правила были неполностью справедливы.

Perversu в интервью сказал, что принимал бой всерьёз и не хотел унижать соперниц, а после поединка пообещал больше не драться с женщинами. Организаторы RXF назвали бой частью шоу, отметив, что подобные форматы сейчас популярны среди зрителей.

Бой вызвал резкую реакцию общественности и СМИ, которые оценили происходящее как спорное и "шоу жестокости".

При этом руководительшоу Себастьян Виеру заявил, что не видит в этом ничего необычного:"Это шоу, и девушки согласились участвовать. Нет ничего странного в том, что мужчина сражается с женщинами. Это мировой тренд. Мы предложили это, они приняли".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!