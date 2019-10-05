Зима подбирается: синоптики рассказали, когда Украину накроют заморозки

В понедельник, 7 октября, украинцев ожидают заморозки и снижение температуры.

По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°.

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°.

В воскресенье, 6 октября, температура в сохранится на уровне 8-11°.

Прогноз погоды на 6 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, грядущая зима в Украине не будет бить морозных рекордов, как спрогнозировали британские метеорологи, а станет вполне обычной.

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