Зима близко: на Украину надвигаются заморозки

В Украине ожидаются заморозки в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На западе и севере страны 30 сентября также местами температура опустится до 0-3° С.

Предупреждение об изменении погодных условий опубликовано на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

А уже 1 октября по всей Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°С.

Напомним, 30 сентября по всей стране сухо, днем от +14 до +16 градусов ( только на юге днем от 17 до 19 тепла). Прохладнее всего будет на западе Украины. В Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ночью температура упадет до 0-2 градуса, а днем поднимется до 14-16 градусов.

В понедельник, 1 октября – рабочая неделя начнется с солнечного и прохладного дня.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября температура воздуха в Украине продолжит снижаться. По прогнозам синоптиков, большинство регионов страны также накроют дожди.