Известна репортажами из Рады: в Украине внезапно умерла молодая журналистка

В Киеве во вторник, 11 февраля, скончалась украинская журналистка Ольга Шеремет.

Женщине было всего 40 лет. О ее внезапной смерти сообщили друзья и коллеги в Facebook.

Журналистка была известна своими репортажами из Верховной Рады. В последнее время она работала в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Умерла украинская журналистка Ольга Шеремет Facebook/Ольга Шеремет

"Перестало биться сердце Оли Шеремет – прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов", – написала ее подруга Ирина.

Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске 13 февраля. Причина смерти не называется.

Ольга Шеремет РБК-Украина

Шеремет окончила Прикарпатский университет имени Василия Стефаника. Ранее работала на "Радио Киев", парламентским корреспондентом на "Радио Эра ФМ".

Facebook/Ольга Шеремет

Facebook/Ольга Шеремет

Facebook/Ольга Шеремет

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве при загадочных обстоятельствах умерла украинка. Ей было 27 лет.

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