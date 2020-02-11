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12 февраля • обновлено в 02:09
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Известна репортажами из Рады: в Украине внезапно умерла молодая журналистка

1.5т
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В Киеве во вторник, 11 февраля, скончалась украинская журналистка Ольга Шеремет.

Женщине было всего 40 лет. О ее внезапной смерти сообщили друзья и коллеги в Facebook.

Журналистка была известна своими репортажами из Верховной Рады. В последнее время она работала в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Умерла украинская журналистка Ольга Шеремет

Умерла украинская журналистка Ольга Шеремет

Facebook/Ольга Шеремет

"Перестало биться сердце Оли Шеремет – прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов", – написала ее подруга Ирина.

Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске 13 февраля. Причина смерти не называется.

Ольга Шеремет

Ольга Шеремет

РБК-Украина

Шеремет окончила Прикарпатский университет имени Василия Стефаника. Ранее работала на "Радио Киев", парламентским корреспондентом на "Радио Эра ФМ".

Известна репортажами из Рады: в Украине внезапно умерла молодая журналистка

Facebook/Ольга Шеремет

Известна репортажами из Рады: в Украине внезапно умерла молодая журналистка

Facebook/Ольга Шеремет

Известна репортажами из Рады: в Украине внезапно умерла молодая журналистка

Facebook/Ольга Шеремет

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве при загадочных обстоятельствах умерла украинка. Ей было 27 лет.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии смерть СМИ умер журналист
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