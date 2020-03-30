Жара до +24: синоптик рассказал о погоде на апрель в Украине

В Украине в апреле ожидается теплая погода до +24 градусов без особых осадков.

Об этом в Facebook написал начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань.

"По прогнозу, в целом апрель ожидается теплым и с недобором осадков. В течение месяца тепло будет нарастать постепенно. Заморозки в апреле явление обычное. При этом в отдельные дни максимальная температура воздуха может достигать отметки в 20-24 градусов тепла", – сообщил синоптик.

Погода в Украине

По его прогнозу, осадки ожидаются больше в первой половине месяца.

Также Постригань предупредил, что из-за длительного сухого периода погоды существует большой риск распространения лесных пожаров. Поэтому ни в коем случае нельзя сжигать на природе сухую траву и мусор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вера Балабух отметила, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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