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16 января • обновлено в 18:50
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"Только вспомнили или не важно?" Зеленского распекли из-за позднего поста о "киборгах"

1.7т
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В День памяти защитников Донецкого аэропорта 16 января президент Владимир Зеленский напомнил о подвиге более 200 киборгов, которые ценой собственной жизни защитили Украину.

На своей странице в Facebook глава страны написал: "У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги".

"Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину", – обратился к героям он.

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День памяти защитников Донецкого аэропорта

День памяти защитников Донецкого аэропорта

Коллаж

Зеленский подчеркнул, что защитники ДАП "устояли там, где не выдержал бетон". "И даже враг признал вашу несокрушимость", – написал президент.

"Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни единого клочка украинской земли. Герои не умирают!" – сказано в сообщении Зеленского.

Добавим, посты о Дне памяти в аккаунтах Зеленского в соцсетях появились около 17:25 16 января. Некоторые комментаторы раскритиковали президента за это.

"Утром такие сочувствующие посты публикуйте! Лентяи... Что же это вы только вспомнили о важной дате? Или вам не важно?" – написала одна из пользовательниц Facebook.

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, среди "киборгов" были: 3-й отдельный полк ССО, 72 ОМБр, бойцы Добровольческого Украинского Корпуса и добровольческого батальона "ОУН", подразделения 81-й десантно-штурмовой, 95-й и 79-й аэромобильных бригад и 74-го разведбатальона, части третьего батальона 80-й воздушно-штурмовой бригады.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бои за Донецкий аэропорт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика соцсети киборги
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сейчас наползут порохоботы и начнут квакать "а шо от етой зелёной какашки ещё ждать"
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Питон Каа
Питон Каа
Так ведь этих самых "киборгов" вышвырнули из ДАПа..., они его позорно сдали...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Питон Каа, это не имеет значения. Киборги сдали ДАП, мокряки сдали свои корыта и сдались сами, всушники драпали с Донбасса, а многие даже за российскую границу драпанули, где их помыли, накормили, перевязали и назад отправили, котлы опять же у них в подвиги и перемоги записаны. Других героев у них нет, шо маемо - то маемо
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