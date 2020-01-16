"Только вспомнили или не важно?" Зеленского распекли из-за позднего поста о "киборгах"

В День памяти защитников Донецкого аэропорта 16 января президент Владимир Зеленский напомнил о подвиге более 200 киборгов, которые ценой собственной жизни защитили Украину.

На своей странице в Facebook глава страны написал: "У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги".

"Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину", – обратился к героям он.

День памяти защитников Донецкого аэропорта Коллаж

Зеленский подчеркнул, что защитники ДАП "устояли там, где не выдержал бетон". "И даже враг признал вашу несокрушимость", – написал президент.

"Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни единого клочка украинской земли. Герои не умирают!" – сказано в сообщении Зеленского.

Добавим, посты о Дне памяти в аккаунтах Зеленского в соцсетях появились около 17:25 16 января. Некоторые комментаторы раскритиковали президента за это.

"Утром такие сочувствующие посты публикуйте! Лентяи... Что же это вы только вспомнили о важной дате? Или вам не важно?" – написала одна из пользовательниц Facebook.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, среди "киборгов" были: 3-й отдельный полк ССО, 72 ОМБр, бойцы Добровольческого Украинского Корпуса и добровольческого батальона "ОУН", подразделения 81-й десантно-штурмовой, 95-й и 79-й аэромобильных бригад и 74-го разведбатальона, части третьего батальона 80-й воздушно-штурмовой бригады.

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