Зеленский тонко пошутил о "нормальных задах" украинцев. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что украинцы по сравнению с другими европейцами имеют так сказать нормальные задницы.

Соответствующий курьез случился во время посещения Крюковского вагоноремонтного завода на Полтавщине, когда руководство предприятия продемонстрировало ему новые вагоны для непродолжительных поездок (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, главе государства называли, какие удобства последние имеют как для пассажиров, так и для проводников. И среди них подчеркнули, что купе вагонов разработаны по европейским требованиям – подстроены под фигуры жителей стран.

Владимир Зеленский

"Вы посмотрите на европейские габариты: здесь с хорошим, добротным задом не выкрутишься", – прокомментировал один из представителей делегации.

Президент выслушал внимательно, но одновременно улыбнулся и поддержал шутку.

"А что, у нас в Украине нормальные зады!" – ответил Зеленский.

Смотреть момент на видео с 03:40

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области начали срочно латать ямы на разбитых дорогах, готовясь к приезду президента Украины Владимира Зеленского. По словам местных жителей, "работа кипела всю ночь".

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