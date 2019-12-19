"Вы на велосипеде ездили?" Дети погибших воинов примерили кресло Зеленского и устроили ему "допрос"

Президент Украины Владимир Зеленский в день Святого Николая, 19 декабря, пригласил в свой Офис двух мальчиков Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Дети вели себя непринужденно и устроили "допрос" лидеру страны: "А у вас есть дети?", "Вы на велосипеде ездили?", "А я помню, как вы своей дочке запрещали целоваться".

Зеленский пригласил в офис детей погибших героев Скриншот из видео

Президент посадил мальчиков в свое кресло и предложил позвонить главе ОП Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

Каждому из них Зеленский придумал вопрос. "Ну как у дела в Украине?" – спросили у Богдана. "Хорошо. А ты, наверное, тоже станешь президентом?" – сказал тот в ответ одному из мальчиков.

"Нет, мы договорились, что главой ОП", – пошутил Зеленский.

Зеленский пригласил в офис детей погибших героев Скриншот из видео

Гончаруку достался вопрос о дорогах. Премьер пообещал, что постепенно все отремонтирует. "Дети начинают засыпать. Алексей, это похоже на сказку на ночь", – снова сыронизировал президент.

У Баканова дети спросили, когда в стране преодолеют коррупцию. "Она закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных", – рассказал глава СБУ. Зеленский отметил, что Баканов красиво говорит, однако дети его не поймут.

Затем президент пригласил мальчиков на чай и поговорил с ними о будущем.

Зеленский пригласил в офис детей погибших героев Скриншот из видео

Зеленский пригласил в офис детей погибших героев Скриншот из видео

Зеленский пригласил в офис детей погибших героев Скриншот из видео

Зеленский пригласил в офис детей погибших героев Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассмешил сеть, играясь молотком в сейме Литвы.

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