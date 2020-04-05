Ну что, дорогие девочки и мальчики, с завтрашнего дня нам предстоит попробовать себя в новой реальности. Реальности большого карантина по всей стране. Я принципиально не буду тут перечислять всех норм и их обоснованности. Достаточно серьезные издания и органы власти подробно разобрали все по пунктам. Что именно нельзя делать, что по мнению юристов законно, ну а битвы в соцсетях продолжаются и будут продолжаться. Я про одну маленькую деталь.

Итак, ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые начнут действовать с понедельника, 6 апреля, в том числе содержат необходимость ношения масок или респираторов в общественных местах. В Кабмине уже предупредили, что оказаться на территории, подпадающей под определение общественного места, можно в любой момент. Ну помните, сидит в Фейсбуке куча экспертов по политике и борьбе с коррупцией, а тут ФЩЩЩУУУХ! - и все сразу эксперты по авиационной безопасности. Поротом так РРРААЗЗ! - и все стали вирусологами.

Так и с общественными местами - раз и ты вдруг там оказался. В общем, правительство настойчиво рекомендует при выходе на улицу надевать маску. В КГГА, кстати, уже уточнили список общественных мест, где нельзя появляться без маски: это почти все территории, кроме квартир и частных домов.

А теперь этот самый один вопрос, который я хотел задать. Так а что там у нас с масками в свободной продаже?! Они есть У меня еда кончилась, сегодня еду в магазин, по пути заскочу в парочку аптек и посмотрю. Что с дезрастворами, которые так нужны и реально спасают?! Те самые дезрастворы, которые отечественные фармацевты готовы были с самого начала производить тоннами, но... получение сан-эпид заключения уходит до 6 недель.

А потом еще регистрация в МОЗ. Тоже посмотрю в аптеках. Потому что если вы требуете эти маски - они должны быть в продаже, правильно? Потому что это прокол не населения, а государства. Понятно, что нет смысла сваливать на Кличко проколы Кабмина. И нет смысла сваливать проколы Кабмина Гончарука на Кабмин Шмигаля. Но, черт побери, маски в аптеках есть или нет?

Ну и вместо эпилога. По словам Кличко, около полумиллиона киевлян вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск. Мэр отметил, что речь идет о людях, у которых нет сбережений, чтобы долгое время жить без доходов. Полмиллиона. Официально. Тех, кто зарегистрирован в Киеве и работал легально. Что эти люди будут есть через месяц или два? А в масштабах всей Украины? Этот вопрос тоже требует ответа. Можно его игнорировать, но он догонит...

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