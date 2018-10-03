Затяжная осень и два месяца лета: Украине предсказали погодные аномалии

В Украине из-за изменения климатических условий в 2019 году ожидается значительное смещение сезонов, передает "Укринформ".

"Планировать отпуск лучше в следующем году на июль-август. Можно и на сентябрь, но не исключено, что он будет достаточно непредсказуемым. Однако все, безусловно, зависит еще и от того, в какой стране люди планируют отдыхать", - сказала Мартазинова.

"Когда мы говорим о сентябре, то он начинается уже с 16 августа. Такое произошло смещение, что осень начинается 16 августа. Лето же наоборот начинается позже - с середины июня. То есть лето фактически сейчас идет два месяца. А весна тянется долго-долго. Осень также становится длинной, но она мягче, чем весна", - добавила она.

Самым тяжелым месяцем она назвала апрель из-за дефицита осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дал подробный прогноз на зиму в Украине.