Затмение 2 июля: как привлечь любовь и здоровье

Солнечное затмение 2 июля можно использовать для налаживания личных отношений, накопления материальных ценностей и открытия новых возможностей заработка, а также для занятия более высокого социального положения.

"Чтобы правильно направить энергию затмения, существуют древние медитативные технологии", – рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, затмение 2 июля 2019 года будет полным и несущим трансформации.

Солнце в зените, иллюстрация tarifi.info

В частности, как пояснил Игорь Мехеда, тот факт, что звезда Бетельгейзе из созвездия Орион будет находиться в соединении с Венерой, говорит о том, что специальный ритуал, выполненный в затмение, вызовет позитивные трансформации в сфере любви и отношений. По его оценкам, оно будет способствовать улучшению качества романтических и дружеских союзов, а также накоплению и сохранению материальных ценностей.

Звезда Каус Аустралис в соединении с узлом Приап позволит "занять высокое социальное положение". За счет влияния звезды Капелла на аспекты Меркурия "откроются новые неожиданные возможности для заработка".

Сочетание четырех планет – Меркурия, Урана, Юпитера и Нептуна – приведет к возникновению "неожиданных ситуаций в работе и в бизнесе", а также будет способствовать открытию многих тайн, - продолжил Игорь Мехеда.

И, наконец, соединение Сатурна с восходящим лунным узлом в Козероге говорит о том, что "людям придётся прорабатывать и решать новые неожиданные задачи, которые перед ними поставит жизнь".

Игорь Мехеда рассказал о том, как провести ритуал на солнечное затмение с целью направления энергии этого астрономического события на осуществление своих желаний и целей.

"Необходимо приготовить два стакана с водой и круглое зеркало, которое нужно поместить на столе отражающей стороной вверх. Пик затмения приходится на 22:22 по киевскому времени. За 19 минут до пика мысленно "стираем" весь негатив в нашей жизни. В пик затмения поем мантру ОМ. На протяжении следующих 19 минут создаем позитивные мыслеформы, то есть рисуем в воображении картины сбывшихся мечтаний и желаний. Потом выпиваем стакан с водой слева, затем - справа. До и после ритуала также рекомендуется омовение".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, что может погубить и спасти человечество от "конца света". Он также назвал две страны, которые имеют больше всего шансов спастись во время глобального катаклизма, если таковой произойдет.

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