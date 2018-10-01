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Роман Бочкала
Роман Бочкала
Военный журналистВсе статьи автора

Запретить ''русский мир'' в Украине: закон должен быть жестким!

3.5т

Нардепы предложили осудить и запретить "русский мир" в Украине. Проект Закона внесен на сайт Верховной Рады в рамках изменений в ЗУ "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". - Ред.

Для начала определимся с терминологией, что такое "русский мир". В моем понимании это насаждение российского псевдокультурного продукта, российского телевидение, российской эстрады, это переписывание истории, это рефлексирование по советскому прошлому, это неоимперские замашки, которые были присущи Российской империи, это некая попытка реваншизма. В парадигме они рассматривают Украину как часть этого "русского мира"

Мы же как нация, как народ, как страна частью "русского мира" себя не считаем и не отождествляем себя с этим неким "русским миром", поэтому возможно и будет правильно закрепить это на законодательном уровне.

Безусловно, это не сможет стать некоей прививкой от подобного рода проявлений, которые я сейчас перечислил. Но это будет прежде всего акт политический, это будет определенная позиция, которая так или иначе зазвучит на более высоком, правительственном уровне.

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Я поддерживают такие инициативы.

Потому что эта позиция вроде бы и есть, но в то же время ее официально нет.

Если это позволит официально закрепить и каким-то образом сформулировать конкретные меры, которые позволят бороться с такими проявлениями "русского мира" - тогда да, я за то, чтобы этот закон был жестким. Чтобы он предусматривал конкретную уголовную ответственность за такого рода проявления.

Если он будет чисто декларативным, то тогда он не будет работать. Поэтому я за то, чтобы такого рода проявления карались уголовным кодексом.

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Автор
Роман БочкалаРоман Бочкала
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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чорний Жупан
чорний Жупан
Русские буквы запретите, дебилы блядь! Доколе "патриоты" будут излагать свои высеры буквами оккупанта??
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
чорний Жупан, кириллица..Даун,блядь!Какие русские буквы?! Свинья!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Другими словами закон о закреплении фашизма в нацистском киеве..
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
АЭС в Украине надо запретить! они русским миром построены, негидно как то получается.
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Мамеко Сергей, Еще Су-57, Армада, Волгоградский стадион)))))))
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Зееленфройнд Викентий, Да ахринеть аппетиты у винторогих недоумков - до 1991г. оказывается все построили русские, мля))))))))))))) Канализацию постройте хотя бы))))))
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