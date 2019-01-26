''Закрой рот!'' В Кривом Роге учительница публично затравила школьницу

В Кривом Роге учительница затравила перед одноклассниками школьницу, которая пропустила уроки по семейным обстоятельствам.

Как оказалось, старшеклассница не смогла прийти в школу, поскольку должна была получить в этот день загранпаспорт, однако педагога ее ответ не удовлетворил.

Видео инцидента, снятое очевидцами, опубликовал депутат Криворожского горсовета Андрей Афанасьев, который сообщил, что в районный отдел образования была подана жалоба на учительницу.

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"Какие семейные обстоятельства могут быть у детей? Единственная причина отсутствия – медицинская справка. Нет, не родители решают. Ты сюда учится пришла, значит, родители должны делать то, что скажет школа!" – заявила учительница.

Педагог также сказала, что ее не интересуют письменные заявления от мамы, потому что она не верит в необходимость пропустить школу. "Ни одного ребенка больше никто отпускать не будет. Не бывает у вас семейных обстоятельств! Мама пишет пусть заявление, а директор будет решать, можно ли уйти!" – высказалась она.

Причинами в семье, по мнению учительницы, можно назвать только похороны или тяжелую болезнь. "Закрой рот! Носите эти семейные обстоятельства, а потом на дискотеки бегаете. Я тебе слова не давала!" – заявила педагог.

Пользователи бурно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Некоторые поддержали мнение учителя. Другие же отметили хамское поведение с ее стороны "Таких увольнять надо", "Отвратительное поведение. Ломают детей!" – написали в комментариях на странице "Батьки SOS" в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе в Сумской области 70-летняя учительница математики заперлась вместе с пятиклассниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции.

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