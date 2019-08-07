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Захват Крыма: Портников объяснил победу Путина

1.3т Читать материал на украинском

Россия для США и Запада – мировой хулиган, с которым не хотят связываться, чтобы не появилась необходимость переходить к более решительным действиям, чтобы не довести дело до большой войны.

Из-за подобных тенденций жители Крыма и остальные украинцы стали заложниками международного хулиганства. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает "Крым.Реалии".

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Он оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который увязал аннексию Россией Крымского полуострова с противостоянием сверхдержав.

"Это важное замечание, которое превращает конфликт вокруг Крыма – как и прочие схожие конфликты – в часть большой мировой политической драмы. И которая, думаю, делает жителей полуострова – как, впрочем, и всех остальных украинских граждан – заложниками этого большого противостояния", – подчеркнул Портников.

Он добавил, что противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза в годы "холодной войны" было идеологическим.

"Тем не менее, всюду, куда приходила Москва, происходило практически одно и то же. "Народно-демократическая революция", пусть нередко и имитированная, с помощью советских или кубинских оккупантов. Национализация частной собственности. Установление однопартийной диктатуры какого-нибудь очередного народного царька. Подключение захваченной страны к "лагерю народной демократии", – считает журналист.

"А нынешнее "противостояние сверхдержав", похоже, существует, в первую очередь, в голове у Путина", – заявил Портников.

Он подчеркнул, что все прекрасно знают – и на Западе, и в России – что "настоящие" санкции, которые бы разрушили российскую экономику, ударили бы по самому Западу, но и "противостояние" бы прекратили навсегда.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что к аннексии Крыма привела конкуренция между великими державами.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Виталий Портников Йенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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филипп филипыч
филипп филипыч
портников видимо намного лучше разбирается что в голове путина чем сам путин)
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Карпов Стас
Карпов Стас
Несколько дней назад вернулся из Крыма. Отдыхал в Судаке 2 недели. Местные жители не согласны с Портниковым.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Карпов Стас, это портников и сам знает. но если он это озвучит на тв то этот голубок вмиг станет п"д"растом)
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