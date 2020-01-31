Загадка СССР: как сейчас живет украинский город-призрак Орбита. Видео

Населенный пункт Орбита, что находится в районе Чигирина Черкасской области, является самым настоящим городом-призраком в Украине.

В настоящее время Орбита привязан к местному селу Витове. В Орбите проживает около 100 человек, сообщает "Радио Свобода".

Так, 40 лет назад при УССР тут начинали строить жилье для двадцати тысяч рабочих будущей Чигиринской АЭС. Но после Чернобыльской трагедии строительство остановили, а вместе с ним замер и сам город.

Город-призрак Орбита Скриншот

Город-призрак Орбита Скриншот

По состоянию на сегодняшний день большинство сооружений в городе находятся в аварийном состоянии. Лишь несколько домов имеют газовое снабжение. В городе-призраке работает всего один магазин, и тот четыре часа в день. В городе нет аптеки, почты и больницы. Но квартиру в заброшенных домах можно купить, цена – от 200 до 2000 долларов.

Жительница Орбиты Нина Скакун Скриншот

В город чаще всего приезжают сталкеры, которые блуждают по руинам города.

"Женщины с детьми тут, а мужчины на заработках. Так семьи распались, ведь жена тут, а муж там уже другую нашел. Вымираем потихоньку, как мамонты", – рассказала местная жительница Нина Скакун.

Пенсионерка рассказала, что квартиры в Орбите в основном покупают переселенцы с Донбасса.

Город-призрак Орбита Скриншот

Заброшенные дома Скриншот

Руины города Скриншот

Город-призрак Орбита Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области находится село Вербовое, которое существует только по официальным документам.

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