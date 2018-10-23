Задолжали 19 грн: в Киеве детский сад угодил в скандал

В Киеве воспитатели детского садика отказались впускать ребенка после болезни в группу из-за задолженности за питание в размере 19 гривен.
Об этом рассказала его мать Олеся Александровна в группу "Батьки SOS" в Facebook, прикрепив видео (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).
"Сегодня была ужасная ситуация, моего ребенка не хотели пускать в сад! Утром я заводила старшего ребенка в школу, мой муж заводил младшего ребенка в детский сад 135 Оболонского района г. Киева. Звонит муж и говорит: нас не пускают из-за того, что мы не уплатили квитанцию за питание", – сказано в сообщении.
Квитанция об оплате
Женщина пояснила, что ребенок болел с 9 октября. 22 числа они ходили в поликлинику за справкой, а на следующий день впервые пришли после болезни.
"Мужу вручили сегодня квитанцию и послали с ребенком оплачивать. Только после этого, они имеют права впустить моего ребенка в группу. Так как муж спешит на работу, то передает его мне, я захожу в группу, чтоб выяснить, на каких основаниях не пускают в сад. Воспитательница категорически отказалась нас пускать, ссылаясь на то, что ей руководство запретило принимать детей без оплаты за питание", – рассказала она.
Рассерженная мать вызвала полицию, объяснив ситуацию, что пришли после болезни и получили квитанцию, а сумма задолженности составила 19,78 копеек.
"Заведующей на месте не было, поэтому воспитатель позвала ответственных, я им говорю, что полицию вызвала, так как вы нарушаете мои права. Они посмотрели сумму квитанции и в пустили ребенка. Полиция приехала, ответственные опять зашли в группу. Спасибо полиции, что помогли в этой ситуации! Могу вам сказать, что недавно писала запрос на этот садик, по многим вопросам, так вот, у меня есть догадки, что они хотели меня приструнить", – отметила женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в харьковской школе ученицу публично унизили из-за того, что ее родители отказываются участвовать в поборах. Ребенку не дали уйти домой, заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого. Позже стало известно, что учительница этого класса написала заявление об уходе.
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