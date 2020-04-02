Зачем в СССР делали окно между ванной и кухней: появилась разгадка

В СССР в "хрущевках" делали окно между ванной и кухней для того, чтобы солнечный свет проникал в помещение и таким образом обеззараживал воздух и убивал бактерии.
Таким простым способом в Союзе боролись с туберкулезом. Ведь бактерии болезни хорошо размножались во влажной среде, а солнечный свет убивал их, рассказал "АиФ" архитектор Руслан Кирничанский.
"Согласно нормативам по инсоляции (уровню освещенности) во все помещения в жилых квартирах должен заходить солнечный свет не менее чем на два часа в сутки. Пятиэтажные дома разрабатывались в пятидесятые-шестидесятые годы ХХ века. В это время активно шла борьба с туберкулезом. Для того чтобы избежать возникновения туберкулёзной палочки, не дать ей размножаться в пятиэтажках предусмотрели окно",– пояснил эксперт.
Окно между ванной и кухней
Иллюстрация
Архитектор добавил, что система вентиляции в те годы была плохо развита, поэтому окно в ванную посчитали приемлемым вариантом.
"Вентиляция была предусмотрена, но обеззараживать помещение было невозможно. Эти окна не открывались, они были заблокированы. Но они должны были давать свет", – сообщил Кирничанский.
При этом он подчеркнул, что с годами необходимость в окнах между санузлом и кухней отпала.
"С точки зрения эффективности это окно себя не сильно оправдало: оно располагалось достаточно высоко. Все-таки победило болезнь не окно, а медицина, которая шагнула вперед. К тому же появились принудительные вентиляторы", – подытожил архитектор.
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