Зачем в СССР делали окно между ванной и кухней: появилась разгадка

В СССР в "хрущевках" делали окно между ванной и кухней для того, чтобы солнечный свет проникал в помещение и таким образом обеззараживал воздух и убивал бактерии.

Таким простым способом в Союзе боролись с туберкулезом. Ведь бактерии болезни хорошо размножались во влажной среде, а солнечный свет убивал их, рассказал "АиФ" архитектор Руслан Кирничанский.

"Согласно нормативам по инсоляции (уровню освещенности) во все помещения в жилых квартирах должен заходить солнечный свет не менее чем на два часа в сутки. Пятиэтажные дома разрабатывались в пятидесятые-шестидесятые годы ХХ века. В это время активно шла борьба с туберкулезом. Для того чтобы избежать возникновения туберкулёзной палочки, не дать ей размножаться в пятиэтажках предусмотрели окно",– пояснил эксперт.

Окно между ванной и кухней Иллюстрация

Архитектор добавил, что система вентиляции в те годы была плохо развита, поэтому окно в ванную посчитали приемлемым вариантом.

"Вентиляция была предусмотрена, но обеззараживать помещение было невозможно. Эти окна не открывались, они были заблокированы. Но они должны были давать свет", – сообщил Кирничанский.

При этом он подчеркнул, что с годами необходимость в окнах между санузлом и кухней отпала.

"С точки зрения эффективности это окно себя не сильно оправдало: оно располагалось достаточно высоко. Все-таки победило болезнь не окно, а медицина, которая шагнула вперед. К тому же появились принудительные вентиляторы", – подытожил архитектор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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