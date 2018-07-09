Я так смотрю, у нас большинство электоральной массы пребывает во власти иллюзий. В принципе, личное дело каждого. Никто не запрещает верить в Деда Мороза со Снегурочкой, но если вы собираетесь строить свою жизнь, опираясь на эту веру - удачи вам большой.

Понимаете, жизнь такая, какой мы ее сделали.

Россия никуда не исчезнет, не разорится и не развалится (при нашей жизни, так уж точно!) и никуда не переедет, как бы истово мы не верили в это, не ставили свечки и не молились. У нас с ними несколько тысяч километров общей границы. У них в четыре раза больше населения, огромная армия и ресурсы, о которых нам и не мечтать. Плюс, большая часть населения у соседа патриотична до шизонутости, а часть - просто шизонутая на Путине и величии России.

Они могут тратить на пропаганду миллиарды долларов, на это у них деньги есть. А хорошая пропаганда - это как допинг в спорте, способствует победоносному настроению.

Пусть у них не самые лучшие войска в мире, но не дай Бог эта масса повалит через границу - затопчут. Помните, какая протяженность общей линии соприкосновения? Ну, да... не внушает оптимизма.

А теперь расскажите мне, как мы их и так, и сяк, и через колено...

Понимаете, у возврата Крыма нет военного решения. От слова совсем. И Донбасс простым наступлением не воротить - с той стороны будет применена сила, она уже применялась. Их задача не дойти до Киева, а делать так, чтобы у нас болело. И они, будьте уверены, так и сделают. Спросите у Молдовы. Спросите у Грузии. Они расскажут.

Поэтому, дорогие мои, давайте меньше пи..ть, а больше мешки ворочать.

Мы в конфликте с огромным могучим государством, которое можем одолеть только терпением, хитростью и десятками лет труда.

Не танками. Не артой. Не марш-броском. Не отвагой. Работоспособностью и умением правильно выстроить планы. И нам придется договариваться с ними. Кто сейчас скривился - посмотрите на карту. Напоминаю про общую границу.

Нам нужна энергонезависимость. Нам нужен рост производства. Инвестиции. Адаптированное под современные условия налоговое законодательство. Нам нужно уменьшить коррупцию до общемирового уровня. Нам надо научиться принимать непопулярные сегодня стратегические решения. Популизм - это верная смерть.

Новости Российскую федерацию погубит БОМЖ

Тем, кто мечтает о быстрой победе, поймите, ее не будет. Тем, кто надеется помочиться на развалины Кремля, советую, принимайте успокоительное.

Четыре года назад мы начали позиционную войну, и победой сборной Хорватии над сборной России эту войну не выиграть.

Игра в долгую - вот наша перспектива. Не самая приятная, но единственно реальная.

Шаг за шагом.

Волшебник на голубом вертолете - это на 100% аферист. Забудьте о чудесах, их нет и никогда не было. Вам только обещали, что они будут.

И чем раньше вы поймете, что расклад непраздничный, тем больше шансов выпадет стране.