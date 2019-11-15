"Я – лесбиянка с алкоголизмом": сестра Сенцова сделала откровенное признание

Сестра бывшего узника Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан призналась, что имеет проблемы с алкоголем, а также является лесбиянкой.

Откровенный пост она опубликовала на своей странице в Facebook. Каплан призналась, что сидит на антидепресантах из-за тяжелой депрессии.

"У меня клиническая депрессия и проблемы с алкоголем (пью примерно дважды в неделю, напиваюсь в г*вно примерно раз в месяц). Я сижу на двух андидепрессантах, один не помогал, депрессия тяжелая. Я лесбиянка и этого никогда не скрывала, хотя и не афишировала. Я не хожу на ЛГБТ-мероприятия, я боюсь стать настолько открытой. Я пыталась быть открытой, но натыкалась на фразы мужчин "просто мужика нормального не было", – написала она.

Каплан также добавила, что любит одиночество, не хочет детей и раскрыла тайну о своей настоящей фамилии.

"Я не Каплан. Моя настоящая фамилия Кочнева, хотя при рождении моя фамилия Чиклимова, а исторически я должна быть Исакина, просто дед скрывался от репрессий и украл паспорт какого-то Кочнева", – рассказала журналистка.

"Я исповедую принцип Хэменгуэя: пиши пьяным, редактируй трезвым. Так я написала свою первую книгу, которую стесняюсь опубликовать. Пьяные посты в ФБ я не редактирую, просто удаляю. У меня очень мало друзей, но это самые близкие мне люди, ближе родственников. Я их так люблю, что жизнь за них отдам", – призналась Каплан.

Сестра Сенцова Каплан сделала откровенное признание ФБ Натальи Каплан

Сестра Сенцова Каплан сделала откровенное признание ФБ Натальи Каплан

Сестра Сенцова Каплан сделала откровенное признание ФБ Натальи Каплан

Сестра Сенцова Каплан сделала откровенное признание ФБ Натальи Каплан

Также она сообщила, что из-за затяжной депрессии могла не вставать из-под одеяла по два месяца.

"Я два года в депрессии и никак не могла найти нормального психиатра и психолога. В итоге нашла. Опыт был печален: одна меня использовала как сестру Сенцова (всем трындела, что я у нее), другая гомофоб, от третьей толку никакого. И каждый раз я все этой очень сильно переживала", – рассказала сестра Сенцова.

Она также призналась, что скучает по своей умершей собаке.

"Я ненавижу запах цветов, они ассоциируются со смертью моей мамы, их тогда было так много, что в одну комнату они не влезли. Поэтому я прошу на праздники мне дарить шарики, а не цветы.

Глядя на Олега Сенцова, мне часто обидно, он ездит по миру и выставляет фотки, я в поездках не видела ничего, рекорд 17 встреч за день и более 40 интервью в день", – написала Каплан.

Кроме того, девушка призналась, что в Украине ее воспринимают как сестру Сенцова, что не дает ей реализоваться как журналисту.

"В России я была лучшим журналистом на тогда еще нормальном Рен ТВ, а здесь я не справляюсь, я это понимаю, и работодатели это понимают, просто в лицо не говорят. Я хочу вернуться в документалку, но здесь нет проектов науч.поп, который мне так нравился, а снимать что-то свое нет идей и, главное, камеры, которую я продала перед эмиграцией", – написала Каплан.

Сестра Сенцова Каплан сделала откровенное признание ФБ Натальи Каплан

Сестра Сенцова Каплан сделала откровенное признание ФБ Натальи Каплан

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая текущего года двоюродная сестра заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан стала гражданкой Украины.

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