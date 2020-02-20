Украинка Кристина Раду отказалась эвакуироваться из Китая, где бушует новый коронавирус COVID-2019, из-за страха, что ее затравят на родине.

Девушка рассказала изданию "Йод", что в Китае чувствует себя в большей безопасности, чем в Украине. И это ее расстраивает до слез (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Украинка чувствует себя безопаснее в Китае instagram.com/tina.kristinaaaaa

Кристина Раду живет в городе Ичан, который уже почти месяц закрыт на карантин.

"Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Просто я знаю людей, которые были здесь туристами и полетели домой, потому что у них не было денег оставаться здесь дольше. Сейчас они не могут находиться в родной стране из-за травли. Честно, я очень огорчена. На самом деле, слезы на глазах", - рассказала девушка.

Украинка чувствует себя безопаснее в Китае instagram.com/tina.kristinaaaaa

Раду пожаловалась, что люди из-за паники не понимают элементарных вещей. "Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те ребята, которые прилетели - ничем не больны. И в-третьих, насколько нужно быть пустоголовыми, извините, что так говорю, чтобы так реагировать на подобную ситуацию", – отметила девушка.

Украинка уверена, что, если бы она вернулась в свою родную Одессу, то непременно столкнулась бы с травлей.

Украинка чувствует себя безопаснее в Китае instagram.com/tina.kristinaaaaa

"Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из Одессы. И дома будет то же самое - просто травля: "Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают. Извините, конечно, правда, накипело. Поэтому я и не полетела. Это связано только с этим. Повторяю, что я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что, если до Украины дойдет этот вирус - буду в такой же безопасности, как в Китае", – подчеркнула девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать украинки, которую эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя, рассказала об угрозах, которые ее дочь получала от соотечественников.

Напомним, что самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары".

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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