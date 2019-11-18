Взрывы в Балаклее: названо имя третьего погибшего. Фото военного

В воскресенье, 17 ноября, в больнице Харькова скончался еще один пострадавший от взрывов в Балаклее – 43-летний старший солдат Сергей Подуфалов.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Лилия Рагуцкая (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Побратимы говорят, что Сергей был одним из лучших водителей 55 автомобильного батальона "Черный лес". Вот так. Не безликий "военнослужащий", а Сергей Викторович Подуфалов. Вечная память", – написала она.

Примечательно, что его имя не упомянули в официальном сообщении Генерального штаба ВСУ.

Сергей Подуфалов погиб в результате взрыва в Балаклее Facebook Лилии Рагуцкой

Как уточняют The World News со ссылкой на военную часть А0739, в которой служил погибший, военного привезли из арсенала в больницу скорой и неотложной помощи в тяжелом состоянии, и за его жизнь боролись два дня. 17 ноября от полученный травм он умер.

"У военного были и ожоги, осколочные ранения, и взрывная травма. Состояние было тяжелое, и в дальнейшем еще больше осложнилось, и он умер", – рассказал начальник клиники повреждений Военно-медицинского клинического центра Северного региона Александр Бородай.

Взрывы в Балаклее: названо имя третьего погибшего

Сергей Подуфалов родом из села Ясиновое Кировоградской области, служил в звании старшего солдата в военной части А0739, был старшим водителем автомобильного взвода автомобильной роты.

Вместе с коллегами 15 ноября он помогал очистить арсенал от боеприпасов, когда группа военных начала перемещать твердотопливный двигатель к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб" в автомобиль, чтобы его вывезти, он загорелся, и раздались взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЧП произошло 15 ноября. Прогремели около 25 взрывов.

В результате ЧП на военном складе в Балаклее погибли еще двое военных: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

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