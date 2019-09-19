"Вторая волна похолодания": синоптик дал неутешительный прогноз до конца сентября

После первой волны похолодания с дождями и бурями, в Украину зайдет очередная, более холодная воздушная масса.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань, по его прогнозам, ночная температура по Украине опустится до +4 градусов.

"20 сентября в Украине еще сохранится прохладная погода с дождями, ночная температура в северных областях составит 4…7 градусов тепла, в южных до +9", – говорит синоптик.

Следующие пять дней, по прогнозам народного синоптика, порадуют украинцев небольшим потеплением, ночная температура поднимется до +9 на севере, а днем прогреется до +20. Только на востоке страны будет прохладно и с небольшими дождями.

"Уже с 25 числа украинцев ожидает вторая волна похолодания. Температура ночью опустится до +3…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +13. На 28-29 жовтня прогнозируются дожди", – рассказал Горбань.

В Украину идут дожди

Народный синоптик также дал прогноз на начало октября, по его словам первые десять дней второго месяца осени будут довольно теплыми, температура будет колебаться в пределах +21...+23 градуса в южных областях. На севере чуть прохладнее. С 4 по 6 октября пройдут дожди.

"Затем ожидается резкое понижение температуры до +9 ночью и +13...+15 градусов днем", – спрогнозировал Горбань.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло сообщил OBOZREVATEL, что подобные перепады температуры абсолютно характерны для этой поры года.

По его словам, сейчас происходит естественный для сентября месяца процесс – перестройка летних процессов на осенние, то есть нет стабильности в атмосфере. Поэтому в Украине пока теплая погода будет чередоваться с резким похолоданием.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет такой суровой, как прогнозировали ранее.

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