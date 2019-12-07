В ПЦУ выступили с мощным посланием перед встречей Зеленского и Путина

В храмах Православной церкви Украины в воскресенье, 8 декабря, состоится молитва "за установление справедливого мира" в стране и "за победу Украины".

Это произойдет в канун предстоящей встречи "нормандского формата". Соответствующее распоряжение подписал предстоятель церкви Митрополит Епифаний, сообщила пресс-служба ПЦУ на странице в Facebook.

ПЦУ Украинская правда

Отмечается, что агрессия РФ против Украины продолжается уже шестой год. "ПЦУ ежедневно помогает и поддерживает семьи, которые пострадали из-за этой войны, молится за вечный покой душ умерших защитников и просит у бога справедливого мира для нашей страны.

Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый, нам Украину храни!" – написали представители ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Майдан перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

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