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7 декабря • обновлено в 18:43
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В ПЦУ выступили с мощным посланием перед встречей Зеленского и Путина

3.2т
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В храмах Православной церкви Украины в воскресенье, 8 декабря, состоится молитва "за установление справедливого мира" в стране и "за победу Украины".

Это произойдет в канун предстоящей встречи "нормандского формата". Соответствующее распоряжение подписал предстоятель церкви Митрополит Епифаний, сообщила пресс-служба ПЦУ на странице в Facebook.

ПЦУ

ПЦУ

Украинская правда

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Отмечается, что агрессия РФ против Украины продолжается уже шестой год. "ПЦУ ежедневно помогает и поддерживает семьи, которые пострадали из-за этой войны, молится за вечный покой душ умерших защитников и просит у бога справедливого мира для нашей страны.

Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый, нам Украину храни!" – написали представители ПЦУ.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины религия нормандский формат переговоры по Донбассу
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