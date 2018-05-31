Всего +3: в Украину идет "русская" прохлада и дожди

В пятницу, 1 июня, на большей части территории Украины распространится порция прохладного воздуха с севера европейской части России.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

При этом, как отмечается, осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью составит +4… +9 градусов, днем - +16… +21; на остальной территории ночью +9… +14, на побережье морей +15…+18, днем до +20… +25, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области воздух прогреется до +29.

В Киеве 1 июня будет без осадков. Температура ночью - +11… +13, днем до +24 градусов.

В субботу, 2 июня, в западных областях Украины прогнозируется кратковременный дождь с грозой, на остальной территории без осадков.

Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью опустится до +3… +8 тепла, днем - +18… +23; на остальной территории ночью +6… +11, в западных областях и на побережье морей днем до +26.

В Киеве 2 июня без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11 градуов, днем +24… +26.

Напомним, ранее появился прогноз погоды на первые дни лета в Украине