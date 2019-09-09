Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Все на "выборах"?" Пустые пляжи в Крыму попали на фото

2.8т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму вновь показали безлюдные пляжи Черного и Азовского морей.

Подтверждающие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадр попали Евпатория, Керчь и Поповка, где ранее проходил фестиваль "Республика КаZантип". На фото не видно ни единой души.

Новости
"Ничтожные!" Украина жестко разгромила Россию за выборы в Крыму
Пляж в Керчи

Пляж в Керчи

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Евпатории

Пляж в Евпатории

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Все на "выборах", "Не густо людей – еще не доголосовали", "Бархат сезона", – отреагировала блогер.

В сети показали пустые пляжи Крыма

В сети показали пустые пляжи Крыма

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В сети показали пустые пляжи Крыма

В сети показали пустые пляжи Крыма

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители полуострова показали отсутствие туристов вопреки заявлениям так называемого главы Крыма Сергея Аксенова о миллионах отдыхающих.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Отдых Летний отдых
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
23
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Идиотка упорно не хочет показывать полные пляжи на Южном берегу! Украинцы будут в шоке.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
почему навес от солнца не жовто-блакитный?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
хохлятская забава- рассказывать самим себе о провале курортного сезона в Крыму.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel