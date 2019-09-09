"Все на "выборах"?" Пустые пляжи в Крыму попали на фото

В аннексированном Крыму вновь показали безлюдные пляжи Черного и Азовского морей.

Подтверждающие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадр попали Евпатория, Керчь и Поповка, где ранее проходил фестиваль "Республика КаZантип". На фото не видно ни единой души.

Пляж в Керчи Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Евпатории Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Все на "выборах", "Не густо людей – еще не доголосовали", "Бархат сезона", – отреагировала блогер.

В сети показали пустые пляжи Крыма Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В сети показали пустые пляжи Крыма Twitter RoksolanaToday&Крым25%

в окрестностях Евпатории тоже не густо людей-еще не доголосовали pic.twitter.com/lL0uJUe41Y — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 9, 2019

Азовское море

Казантипский залив

Все на"выборах"😂 pic.twitter.com/wqMgGlNELq — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители полуострова показали отсутствие туристов вопреки заявлениям так называемого главы Крыма Сергея Аксенова о миллионах отдыхающих.

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