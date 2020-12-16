Врач дал совет, какие анализы нужно сдать после COVID-19

Главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий дал совет, какие анализы нужно сдать после перенесенной коронавирусной инфекции.

Так, прежде всего доктор рекомендует сдать общий анализ крови и мочи. По его словам в прямом эфире на Facebook, анализы помогут понять, что происходит в вашем организме (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жиравецкий отметил, что анализ мочи покажет, как работают почки после болезни. Кроме того, можно сдать печеночные пробы.

"Они могут быть выше, поэтому не переживайте. Но мониторинг их важен, так как часто вы принимали парацетамол, ибупрофен, нимесил, и это может немножко поднимать печеночные пробы", – отметил доктор.

Врач добавил, что также не помешает сдать почечные пробы, анализ на креатинин и мочевину в крови.

"Эти два показатели важны, чтобы понять, как работают почки. Кроме того мочевая кислота часто может изменяться после ковида. Если она поднимается, вам врач посоветует диету и, если необходимо, лекарства, которые будут снижать мочевую кислоту", – сказал он.

Жиравецкий подчеркнул, что уровень глюкозы в крови – очень важный показатель, особенно для тех пациентов, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету и тем, кто имел высокие показатели глюкозы.

"Если у вас нормальная сатурация кислородом, я не рекомендую делать компьютерную томографию еще раз. Не нужно еще раз проводить КТ, особенно, если вы ее уже проводили. Если у вас тоже все хорошо с анализами и у вас нормальный Ц-реактивный протеин, ферритин, общий анализ крови, нет температуры, одышки и вам ни делали КТ, делать ее также смысла нет", – подитожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших эту болезнь, может сохраняться в течение нескольких лет. Иммунитет, который образуется путем прививки, может быть менее устойчив.