"Впервые за годы независимости!" Зеленский попал в скандал из-за трагедии Бабьего Яра

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за отсутствие на публичных памятных мероприятиях в Бабьем Яру 29 сентября, в день годовщины начала расстрелов.

Свое недовольство, выступая на Марше памяти жертв, высказал еврейский религиозный и общественный деятель, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх.Соответствующее видео опубликовал "Цензор.НЕТ" в YouTube (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Он заявил: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо".

Владимир Зеленский и Яков Блайх Коллаж

В свою очередь главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента, о чем заявил на своей странице в Facebook.

Рав Моше назвал высказывание Блайха некорректным и высказал свою позицию:

"Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место. Президент Владимир Зеленский только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру. Президент только что вернулся из очень нелегкой поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Перед Рош ха-Шана надо проводить проверку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях нужно говорить только хорошее и говорить об их заслугах!"

Раввин добавил, что в преддверии Нового года благословляет Зеленского и желает ему огромных успехов в работе президента.

При этом "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что украинский лидер в воскресенье был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.

Кроме того, он опубликовал официальное обращение к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Зеленский в Бабьем Яру УП

Зеленский в Бабьем Яру УП

УП

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о трагедии в Бабьем Яру. Расстрелы там происходили во время оккупации нацистами, с 1941 по 1943 год.

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