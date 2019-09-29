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29 сентября • обновлено в 23:20
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"Впервые за годы независимости!" Зеленский попал в скандал из-за трагедии Бабьего Яра

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Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за отсутствие на публичных памятных мероприятиях в Бабьем Яру 29 сентября, в день годовщины начала расстрелов.

Свое недовольство, выступая на Марше памяти жертв, высказал еврейский религиозный и общественный деятель, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх.Соответствующее видео опубликовал "Цензор.НЕТ" в YouTube (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Он заявил: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо".

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Владимир Зеленский и Яков Блайх

Владимир Зеленский и Яков Блайх

Коллаж

В свою очередь главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента, о чем заявил на своей странице в Facebook.

Рав Моше назвал высказывание Блайха некорректным и высказал свою позицию:

  1. "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место.

  2. Президент Владимир Зеленский только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру.

  3. Президент только что вернулся из очень нелегкой поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

  4. Перед Рош ха-Шана надо проводить проверку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях нужно говорить только хорошее и говорить об их заслугах!"

Раввин добавил, что в преддверии Нового года благословляет Зеленского и желает ему огромных успехов в работе президента.

При этом "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что украинский лидер в воскресенье был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.

Кроме того, он опубликовал официальное обращение к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Зеленский в Бабьем Яру

Зеленский в Бабьем Яру

УП

Зеленский в Бабьем Яру

Зеленский в Бабьем Яру

УП

"Впервые за годы независимости!" Зеленский попал в скандал из-за трагедии Бабьего Яра

УП

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о трагедии в Бабьем Яру. Расстрелы там происходили во время оккупации нацистами, с 1941 по 1943 год.

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Персоны
Владимир Зеленский Моше Реувен Асман
Место
Украина Киев
Теги
Бабий Яр видео фотографии политика геноцид евреев
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кто-то постепенна "русеет"...
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руденко евгений
руденко евгений
ну вот, скандала нет, оказывается! Один товарищ поправил другого и вполне аргументированно. Скандал, наверное, в комментах появится.
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