Впервые в истории: украинский бомбардировщик поразил безумным маневром

Украинскому пилоту удалось выполнить невероятно низкий полет над землей на Су-24. Маневр, попавший на видео, привел в восторг украинцев и иностранцев.

Видео опубликовал блогер Данило Яковлев на своей странице в Facebook. Высший пилотаж украинского пилота оценило американское издание Business Insider.

Чтобы снять впечатляющие кадры, оператор упал на землю – пилот же, в свою очередь, пронесся буквально в нескольких сантиметрах от него, не зацепив. По данным издания, этот полет был "самым низким проходом самолета за все времена" и до безумия опасным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый самолет Ан-225 "Мрія" украинского производства установил новый впечатляющий рекорд.