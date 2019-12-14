Впервые после встречи Путина и Зеленского: ВСУ понесли потери на Донбассе

В течение субботы, 14 декабря, российские вооруженные формирования и их наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военный.

Об этом говорится в ежедневной сводке Операции Объединенных сил в Facebook. По информации штаба, террористы использовали для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра. Также работали снайперы.

"Российская Федерация продолжает игнорировать взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", – сказано в сводке.

На Донбассе погиб воин ВСУ РБК-Украина

Стрельба велась около Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен.

В ООС добавили, что на участках разведения ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Однако вооруженные формирования России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают международным наблюдателям в доступе к временно оккупированных территорий. Кроме того, и к участкам разведения сил и средств.

По данным отчета СММ ОБСЕ представители российских оккупационных войск задержали патруль Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания", – добавили в штабе.

Как писал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

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