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14 декабря • обновлено в 19:27
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Впервые после встречи Путина и Зеленского: ВСУ понесли потери на Донбассе

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В течение субботы, 14 декабря, российские вооруженные формирования и их наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военный.

Об этом говорится в ежедневной сводке Операции Объединенных сил в Facebook. По информации штаба, террористы использовали для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра. Также работали снайперы.

"Российская Федерация продолжает игнорировать взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", – сказано в сводке.

На Донбассе погиб воин ВСУ

На Донбассе погиб воин ВСУ

РБК-Украина

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Стрельба велась около Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен.

В ООС добавили, что на участках разведения ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Однако вооруженные формирования России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают международным наблюдателям в доступе к временно оккупированных территорий. Кроме того, и к участкам разведения сил и средств.

По данным отчета СММ ОБСЕ представители российских оккупационных войск задержали патруль Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания", – добавили в штабе.

Как писал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Штапан опять? Не? Поц видно решил писать книжки фэнтези,и денег больше,и ""сепары"" искать и в дупу пороть не будут.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А позавчера пять свинарей?Заголовок для тех, кто раз в неделю обозян читает?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ржака)
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