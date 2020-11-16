ВОЗ назвала дни, когда фиксируют больше всего новых заражений COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения выяснили, что больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам.

Согласно обнародованным в воскресенье, 15 ноября, данным, накануне коронавирусом заразились рекордные 660 905 человек. В то же время днем ранее, 13 ноября, было также зафиксировано высокое число заболеваний – 645 410 случаев.

Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала 7 ноября, тогда сообщалось о 614 013 случаев.

Так, в организации пришли к выводу, что больше всего новых случаев происходит именно по пятницам, субботам, воскресеньям, вторникам и средам.

В ВОЗ напомнили, что всего с начала пандемии аналитики зафиксировали 53,7 миллиона подтвержденных случаев заболевания в мире. Среди тех, у кого был диагностирован COVID-19 умерло 1,3 миллиона человек.

Напомним, лидером по заболеваемости COVID-19 являются США, где количество новых зараженных превысило 138,2 тысячи. В то же время в Украине ежедневно насчитывают до 10-12 тысяч инфицированных. За 15 ноября страна оказалась на 7-м и 11-м месте в "антирейтингах" Европы и мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 6 и 13 ноября, Украина попадала в десятку стран мира по количеству подтвержденных случаев коронавируса, которые были диагностированы в течение суток.